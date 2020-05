Loomaarst vastab: miks kass vanemaks saades kurjaks muutub?

«Minu kass on kaheksa-aastane, valge, poolpikakarvaline. Juba titena aga selgus, et silitada ei lase, mängida pole ta kunagi tahtnud ja mida vanemaks sai, seda kurjemaks läks.

Hommikul tuleb ainult mind voodisse äratama, siis lubab ka silitada, kuid tihti kargab ta mulle ka siis kallale. Teda kammida pole võimalik — püüan aeg-ajalt, kuid ta hammustab ja mu käed tihti on haavu täis. Kas see on armastus? Ta on minujaoks väga ilus ja armas. Kuidas saaksin ma teda taltsamaks muuta? Miks ta selline on?»

Vastab PetCity Tartu Eedeni keskuse loomakliiniku veterinaar Kertu Kivirand:

Kiisu iseloom kujuneb üpris varakult välja, välistada ei saa ka traumat või väärkohtlemist pisikese kassipojana (silitamise ajal ründamine võib olla seotud mälestusega valust). Tegu võib olla suunatud agressiooniga ehk kassi häirib midagi muud, kuid välja elab end teie peal (on teil kodus teisi loomi või väikeseid lapsi?).

Mõned kassid ei soovigi väga palju füüsilist kontakti ja sülekassi temast ilmselt kuidagi ei saa. Enamasti kassid päris hoiatuseta ei ründa, seetõttu tasub jälgida kergeid märguandeid kehakeeles, mis rünnakule eelnevad ja tegevus lõpetada enne, kui kass peab vajalikuks rünnak ette võtta. Käed rahulikult kassi juurest eemaldada ja pinget võib vähendada mõne mänguasja, riideeseme vms. mängima hakates.

Kui kass on lühikarvaline, ei peagi teda kammima. Kammimine on tema puhul ilmselgelt liiga intiimne ja ebameeldiv kontakt. Pigem proovida uuesti, kui soojemad suhted on õnnestunud sisse seada, kuid see võtab pikemalt aega. Kassil võib olla kehal kohti, mida ta ei luba puudutada või on puudutamise viis tema jaoks vale.

Tasub üle vaadata kassi elukorraldus: pakkuda talle palju peitumiskohti, pesasid, liikumisvõimalusi (eriti vertikaalseid, näiteks kappide, riiulite otsa). Mängida kassiga mitu korda päevas, kasutada erinevaid mänguasju (ja neid roteerides ehk pannes vanad mänguasjad mõneks ajaks peitu, et kassil oleks huvitav, kui need hiljem välja võtta), mitte kunagi mängida käega. Seda nimetatakse mänguteraapiaks ja on abiks kassidel erinevate käitumishäirete korral.

Tegemist on väga kompleksse probleemiga, millele lähenemine vajaks lisainformatsiooni ja pikemat vastust. Internetiavarustes leidub inglisekeelset materjali, samuti on PetCity blogis ilmumas artikkel kasside stressi kohta. Põhiline oleks siinkohal käitumisteraapia ja keskkonna muutmine. Sellele lisaks võib proovida loomakliinikutes saadavalolevaid looduslikke rahustavaid preparaate või toite ja feromoone. Kasside käitumisterapeute Eestis ei ole, kuid on mõned loomaarstid, kes tegelevad süvendatult kassidega ja võivad nõuga abiks olla.