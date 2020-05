VIDEO ⟩ Pärnu esimesed suvitajad on rannaniidule toodud linnalehmad

«Nad on siin juba mitu aastat olnud, koht on neile tuttav,» ütleb Visnapuu. Kokku plaanib Võrumaa talunik tuua sel suvel kuurortlinna 200 Aberdeen-Anguse, Herefordi ja Simmentali tõugu veist.

Loomade omaniku Siim Suitsmardi sõnul on see tore, kui inimesed tahavad rannaniidul suvitavaid veiseid uudistada, aga seda tasuks teha distantsilt, et mitte loomi häirida. Veiseid toita ei ole lubatud.

«Poollooduslikel kooslustel nagu Pärnu rannakarjamaad seda on, on veiste lisasöötmine keelatud,» selgitab Suitsmart.

On tulnud ette, et inimesed soovivad linnaruumis suvitavaid veistele anda õunu ja muid vilju, aga seda ei maksa teha – ühes õunaseemnega võivad rannaniidule sattuda võõrliigid ning on ka oht, et loom võib vilja kurku tõmmata.