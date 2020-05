Lasnamäel otsitakse surnud varesed aia külge riputanud linnupiinajat

«Eile õhtul hakkasid sotsiaalmeedias ringlema pildid surnud või tapetud varestest, kes olid riputatud Läänemere tee 31 asuva koolistaadioni aiale. Et vältida kurjategija reklaamimist ei hakka ma neid pilte levitama. Palume kõigil, kellel on infot selle teo kohta, anda märku linnaosavalitsusele või politseile,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

«Lindude piinamist ei saa mitte kuidagi aktsepteerida ning tuleb käsitleda kogu tõsidusega. Lasnamäe on loomasõbralik linnaosa ja selle elanikke sügavalt häiris see juhtum. Loodan, et suudame selle võika teo tegija üles leida,» lisas Svet.