PÄEVAKÄPP ⟩ Kaunis Otto igatseb oma kodu järele

Kassipoiss Otto saabus turvakodusse 2019. aasta jaanuarikuu esimestel päevadel. See õrn ja ebamaine triibikupoiss oli juba mitmed kuud koos sõber Jäpega kortermajade vahel ringi luusinud, otsinud prügikastide vahelt süüa ning trepikoja ukse ees käpalt-käpale tammunud, lootes tuppa pääseda.

Iga kord kui mõni inimene taas oma koju sooja läks, tõusid Otto kõrvad kikki ja ta lootis, et ehk lastakse neidki tuppa sooja, kuid seda ei juhtunud. Vastupidi, need kaks hädas olevat hinge tekitasid korterielanikele palju pahameelt ning kassidest sooviti kiireimas korras lahti saada. Tänu õnnele elas majas ka üks suure südamega loomasõber, kes kiiresti vahele astus ning hurmavatele sõpradele meie juurest abi otsis.

Nüüdseks on Otto turvakodus elanud juba üle aasta ning olnud külaliste jaoks suhteliselt märkamatu. Kes see ikka sinna kõrgele pessa vaatab, kui jalge ees nii palju kasse siblib? Ka praegu tõusevad Otto kõrvad kikki, kui keegi temast möödub. Ta loodab, et ehk keegi taaskord näeb ja märkab ning pakub päris oma kodu, kuid seni pole Otto kellelegi silma jäänud.