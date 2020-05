PÄEVAKÄPP ⟩ Kaisukass Gustav tahaks olla sinu külge kleebitud

Üks suur vabatahtlike lõks on armas Gustav. Ooo appi, ooo appi, kas on üldse olemas veel kaisukamat kassi kui Gustav? Palun, aita vabatahtlikke — vii Gustav päriskoju, et nad saaksime taas oma igapäevaste tegevustega jätkata.

Gustav on ümara näoga ja pontsaka kerega suur kaisukass, kelle kehas on nii suur süda, et keegi ei tea, kuidas see tema sisse küll ära mahub. Kui Gustav inimeste paitusi ei saa, siis ootab Gustav süüa. Armastus käib ju kõhu kaudu ning Gustav toitu armastab. Kui ta on terve kausitäie krõbinaid sisse vehkinud, siis algab Gustavil üks suur krõbinakooma. Kui sa näeksid, mismoodi Gustav kõik neli käppa taeva poole magab, siis sa mõistaks, et seda kassi ei häiri mitte miski.