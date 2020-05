Meditsiinitöötajate lemmikud saavad sel keerulisel perioodil elada lemmikloomahotellides

Lemmikloomahotellid pole aga sugugi uus nähtus. Kiire internetiotsingu tulemusel selgub, et aktiivselt tegutsevaid loomahotelle on Eestis veidi üle 20, mis muutuvad aktuaalsemaks just suviti, kui pere käib palju puhkamas ja reisimas, kuid lemmikut pole kuhugi jätta. Tänavu ei ole veel nii selge, kuidas puhkuste ja reisidega on, kuid kindlasti tuleb ette hetki, mil oleks ootamatult vaja lemmikule hoidjat.

Hotellidega kaasnevaid müüte pole vaja karta

Hea, kui loom saab jääda koju, kus teda keegi tuttavatest aeg ajalt vaatamas käiks — nii on loom endale tuttavas keskkonnas ja temaga tegeleb igapäevaselt inimene, keda ta tunneb ja usaldab. See on ka põhjus, miks sageli lemmikute hotelle peljatakse. Arvatakse, et loomi peetakse hotellides kesistes tingimustes, kus nad stressi satuvad ega ole võimelised uute oludega kohanema. Tegelikult ei ole tarvis selle pärast muretseda. Lemmikutega tegelevad hotellides oma ala spetsialistid, kes toimetavad nendega igapäevaselt pikalt ja põhjalikult. Kartma ei pea ka kehvade tingimuste ja tähelepanuta jätmise pärast — koertega jalutatakse vastavalt omaniku soovile ja lemmiku harjumustele, tavaliselt kolm­neli korda päevas, millest üks on pikem jalutuskäik. Lisaks mängitakse lemmikuga ja treenitakse teda, kui omanik on seda soovinud. Samuti räägitakse eelnevalt kindlasti ka läbi, millised on tema toitumisharjumused.

Loom peab olema terve

Peamiselt tuuakse hotellidesse koeri ja kasse, aga vastu võetakse ka väiksemaid loomi: küülikuid, hamstreid, liivahiiri ja isegi siile. Teiste loomade pärast pole muidugi vaja muretseda. Üldiselt hoitakse kõiki teineteisest eraldi ja et hotelli üldse saada, on mitmeid nõudeid, mis täidetud olema peavad.

Iga loomahotelli tulnud loom peab olema vähemalt neljakuune, kiibistatud ning kiibi andmed peavad olema kantud registrisse. Loomal peavad olema tehtud nii marutaudi- kui ka kompleksvaktsiin, kirbu- ja puugitõrje ning regulaarne ussitõrje. Iga omanik peab andma allkirja, millega tõendab, et on hotelli toonud terve lemmiku. Loom võiks olla ka heatahtlik ning valmis võõras keskkonnas ilma oma lähedasteta hakkama saama. Hotelli ei võeta tiineid, vaktsineerimata või nakkushaiguse ohuga loomi, samuti neid, kel on jooksuaeg või käitumisprobleemid.

Aga et loomal võimalikult hea ja kodune uues kohas oleks, peaks omanik omalt poolt kaasa panema ka looma magamisaseme ja lemmikmänguasjad. Kasside puhul on oluline ka liivakast. Vajadusel saab seda kõike loomulikult ka kohapealt, kuid eelistatud on siiski loomale tuttavad lõhnad ja esemed.

Mõnest tunnist mitme nädalani

Sõltuvalt vajadusest saab loomi hotelli tuua alates mõnest tunnist kuni mitme nädalani. Ja kui muidu on igal loomal oma boks, siis on ka suuremaid, kuhu ühe pere mitu lemmikut mahutada. Muidugi võivad ajad ja ruumid hotelliti erineda, seega tasuks kindlasti hotelle uurides üle küsida ka võimalused. Kindlasti uuri ka teiste klientide tagasisidet ning töötajate võimekust.