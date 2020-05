GALERII JA VIDEOD ⟩ Veganite poolt püsti pandud varjupaik on loomade maapealne paradiis

Varjupaiga tööd juhatavad 48-aastane Patricia Favaro ja tema abikaasa Victor, kes panid ettevõtmise püsti idüllilises maakohas. SVRi töötajate hoole all elavad loomad, kes on päästetud ümberkaudsetest farmidest. Varjupaika jõudes on enamik neist olnud väärkoheldud ja vigastatud, kuid töötajad ravivad nad terveks ja püüavad nende igapäevaellu rõõmu tuua.

When was the last time you sang with a cow? 🐄🤣 Cows = Giant Dogs From 'Santuário Vale da Rainha' sanctuary pic.twitter.com/XSlNIgeZcu

Päeva jooksul veedab Patricia aega nii paljude loomadega, kui võimalik. Ta ei pelga pugeda isegi 500-kilogrammise veise külje alla, et loomale paitusi kinkida. Vaid Patricia ja Victor on loomadele niivõrd lähedale lubatud ning just Patricia on see, kes nendega sügavad ja soojad suhted loob. «Me ei saa unustada, et tegu on loomadega ja nende käitumine võib olla ettearvamatu,» selgitas varjupaigas vabatahtlikuna töötav Cleudes Silva. «Vaid Patricia suudab nende südamed võita — ta on ainuke, keda nad usaldavad.»