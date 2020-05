PÄEVAKÄPP ⟩ Modellimõõtu Präänik otsib endale kodust agentuuri

Uje Präänik aga, kes turvakodu põrandal arglikult oma esimesi samme astus, ei saanud üldse aru, miks teda imetletakse või kadestatakse. Ta polnud ju kunagi varem kogenud tõepärast peegeldust oma sisemusest või välimusest.

Enne Turvakodusse saabumist pärines Prääniku ainus teadmine enda kohta tänavaelu kõverpeeglist. «Sa oled inetu, rumal, ülearune, sind pole kellelegi vaja!» oli Kõver Peegel alati öelnud. Kust võis Präänik teada, et Kõver Peegel kuulub kurjale haldjale ja valetab kodututele kassidele, nii et suu suitseb?

Tõde enda kohta kuulis Präänik esimest korda Turvakodus. Tõde, et ta on imeilus nii sisemiselt kui väliselt. Tõde, et ta väärib elus ainult parimat: armastust, headust ja turvalisust; kodu, kus kõigi tema vajaduste eest hoolitsetakse.

Ent kuna Kõver Peegel on Präänikule nii kaua valetanud, vajab kassipoiss veel aega, et tõde nägema ja uskuma hakata. Omalt poolt oleme veendunud, et peagi haihtuvad Prääniku hingest kõik kurja peegli sisendatud valed.

Sina, inimene, saaksid Präänikut sellel teekonnal aidata — teekonnal ujedast tänavakassist elurõõmsaks ja enesekindlaks kodukiisuks. Päriskodu, armastus ja kannatlikus inimese poolt on vana hea äraproovitud retsept. Oleme veendunud, et maheda iseloomu ja sulni välimusega Präänikust saaks oma inimese hoole all imetore julge, paimaias kodukass.