Tallinnas alustas tööd Baltikumi moodsaim loomakliinik

Loomakiirabi vastvalminud hoone asub otse kliiniku endise maja kõrval. Kliiniku peamised patsiendid on koerad ja kassid, aga üha rohkem käib arsti juures küülikuid, pisinärilisi, linde ja eksootilisi loomi. Osaühingu Loomade Kiirabikliinik juhataja, dr Paaveli sõnutsi on kiirabisse pöördumise põhjus tavaliselt lemmiku ootamatu haigestumine, kroonilise haiguse ägenemine või trauma.

«Enamik kliinikusse saabuvatest loomadest on ootamatult haigeks jäänud. Näiteks jõuab omanik õhtul töölt koju ja märkab, et loom on loid, võib-olla oksendanud, esineb kõhulahtisus, urineerimistakistus või mõni muu sümptom, mille põhjus ei ole teada. Meie eesmärk on haigus kiiresti välja selgitada, et lemmikut aidata,» räägib dr Paavel.

Esmaklassiline meditsiinitehnika

Vastavatud kliinik on sisustatud tipptasemel veterinaarmeditsiini tehnikaga – kompuutertomograaf, ultraheli- ja röntgeniaparaadid, juhitava hingamise varustus ning elustamisseadmed kindlustavad lemmikute aitamiseks parimad ravivõimalused terves Baltikumis.

Kriitilises seisus lemmikloomade ravimiseks on kiirabikliinikus ka mitu intensiivravikambrit, mis on Eestis ainsad omataolised. Loomakiirabi töökorraldus lähtub lemmikule kiiresti õige abi andmisest: esmalt saabub haige loom erakorralise meditsiini osakonda, sealt toimetatakse ta edasi protseduuriruumi analüüse andma, operatsioonituppa, röntgenisse, ultrahelisse, intensiivravikambrisse või statsionaari. Eesmärk on selgitada haigestumise põhjus välja loetud minutitega, et määrata operatiivselt õige ravi ja päästa lemmiku elu.

Ehkki kliinikus tegeletakse esmajoones kiiret abi vajavate juhtumitega, toimub seal ka plaaniline ravi.

Kliiniku statsionaarravipuurides on kohti kuni 32 lemmikloomale. Statsionaari mikrokliimat saab reguleerida vastavalt patsientide näidustustele. Puhas ja värske õhk, sobiv temperatuur, õige õhuniiskus ja minimaalne müratase aitavad lemmikute paranemisele oluliselt kaasa.

Peale erakorralise meditsiiniabi ja plaanilise raviteenuse osutamise võtab uus kiirabikliinik vastu ka Eesti teiste loomakliinikute patsiente, kes suunatakse vastavalt näidustustele kompuutertomograafiauuringutele, statsionaari jälgimisele või intensiivravikambrisse.

Kiirabikliiniku juures tegutseb ka maailmatasemel diagnostiliste võimalustega labor – Labor24. Labor24 annab lemmikloomade tervisliku seisundi kohta kiired ja usaldusväärsed vastused.

Et loomaarstikülastus sujuks

Kahel korrusel ja tuhandel ruutmeetril paiknevas kliinikus on läbimõeldud iga pisimgi detail, et loomaarstikülastus mööduks nii lemmikule kui tema omanikule võimalikult mugavalt ja meeldivalt.

Loomaarsti juurde minek algab koerte ja kasside eraldamisest – see aitab kasside stressitaseme madalamal hoida ega traumeeri loomi. Nakkusohtlikele loomadele on eraldi sissepääsudega karantiinitsoonid ja isolaatorid. Haigestunud loomade päralt on ööpäevaringselt lemmikute elukvaliteedi parandamisele ja elude päästmisele pühendunud spetsialistid.

«Meie lemmikloomakliiniku tugevuseks ei ole pelgalt Eesti parimad meditsiinitehnilised võimalused, vaid meie kõige tugevam trump on meie väljapaistvad spetsialistid,» märgib dr Paavel. Kliiniku personali ühendab dr Valdeko Paaveli sõnul missioonitunne, suur loomaarmastus ja maailmatasemel teadmised.

«Koolitame pidevalt oma loomaarste ja juurutame parimaid veterinaarmeditsiini praktikaid. Võimalus rakendada oma töös tasemel tehnikat kombineerituna uute ravimeetoditega motiveerib loomaarste ja kindlustab lemmikutele tulemusliku ravi,» leiab staažikas loomaarst.

Loomakiirabis on ametis üle 40 inimese. Kliiniku teisel korrusel asuvas avaras seminariruumis korraldatakse neile regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi.

Loomakiirabi alustas Valdeko Paaveli juhtimisel tegevust 2001. aastal. 2010. aastal avati Tallinnas, Mustamäe tee 44 Loomade Kiirabikliinik. Käesoleval nädalal avatud Loomade Kiirabikliiniku uus hoone asub vana hoone kõrval.

Loomade kiirabi on avatud 24 tundi ööpäevas igal nädalapäeval, ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Kliiniku valvetelefon on 50 23 191. Vastuvõtule saab registreerida numbril 6 671 755. Täpsemat infot leiab veebilehelt Loomakiirabi.ee.