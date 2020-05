VIDEO ⟩ Itaalia poisile hiilis selja tagant ligi pruunkaru

Karuga kohtumine ehmataks julgemaidki mehi, kuid Alessandro jäi selja taga suurt metslooma nähes imetlusväärselt rahulikuks ning astus oma ema elukaaslase juhendamisel samm-sammu haaval metsaotist eemale, kirjutas The Telegraph.

Kui karu tagajalgadele tõusis, lõi Alessandro meelekindlus hetkeks kõikuma, kuid tal õnnestus paanikat vältida ning loom kaotas inimeste vastu huvi. Kohalik ajaleht L'Adige vahendas, et poiss palus oma emal vahejuhtumit filmida. Alessandro ise sõnas, et on karusid varasemalt kolmel korral näinud, kuid mitte kunagi pole ta ühele neist niivõrd lähedal olnud.