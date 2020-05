HUVITAV TEADA ⟩ Kuus lõhna, mida kassid südamest jälestavad

Tsitruselised

Laimid, apelsinid ja sidrunid tekitavad kassides äärmist vastumeelsust. Just seetõttu kasutatakse neid tihti selleks, et hiirekuningad näiteks mööblist või jõulukuuskedest eemal hoida. Kui sul diivanist kahju pole, hoia tsitrusviljad sellest eemal. Kui kass seal aga agaralt küüsi teritab, töötle kohta näiteks aroomiõliga või jäta sinna mõned apelsinikoored. See peaks kassi minema peletama.

Banaanid

Kuigi kassid võiks banaane isegi süüa, ei taha nad seda suure tõenäosusega teha. Inimeste jaoks on banaanilõhn üldjuhul meeldiv, kuid kiisu sellest lugu ei pea. Seetõttu võib ka banaane kasutada selleks, et kass kindlatest kohtadest eemal hoida.

Räpane liivakast

Sa ju ei tahaks kasutada tualetti, mis on must ja lõhab halvasti? Sinu kass ei taha seda samuti teha ja seetõttu on sinu kohus loomaomanikuna tema liivakast puhtana hoida. Nii mõnigi kiisu võib kättemaksuks leida uue koha, kuhu oma häda teha. Oh õnnetust, kui see juhtub olema kallis ja uhke elutoavaip.

Roiskunud kala

Kassidele kala teadupärast meeldib, kuid ka nemad ei taha süüa mereande, mis oma säilivustähtaja ületanud on. Ära vaevu kassile halvaks jäänud kala pakkumagi — kui nad on mingil põhjusel nõus seda sööma, võib see kaasa tuua seedehäired ja isegi mürgistuse.

Puhastus- ja hügieenivahendid

Kassid hoiavad eemale kõigist lõhnadest, mis on tugevad ja tehislikud. Kui kodus lemmiklooma pead, ole kindel, et kasutad pindade puhastamiseks looduslikke aineid, mitte kodukeemiat. Lisaks häirivale lõhnale võib viimane looma jaoks eluohtlik olla, kui see tema organismi satub.

Teised kassid