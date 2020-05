PÄEVAKÄPP ⟩ Sisisevast Susannast on saanud energiline ja mänguhimuline kassitüdruk

Kassike sai kohe algul hüüdnimeks Väike Susin, sest esimesed nädalad veetis ta vetsupoti taga ja susises iga kord, kui keegi vannituppa sisenes. Nii hirmus ja harjumatu oli see tubane maailm ja inimene. Öösiti siiski käis ümbrusega tutvumas ja magavat inimest nuusutamas. Ühel päeval aga tuli Susin vannitoast välja, istus köögikapi kõrvale maha, haigutas veidi tüdinult ja ütles küsivalt: «Au-au?» (loe: siin hotellis midagi huvitavat ei toimu?).

Siinkohal tuleb vahele öelda, et Susin ei ole üldse mitte tavaline kass. Nimelt tema sõnavara on pehmelt öeldes ebakassilik. Esimestel nädalatel öösiti toas ringi luusides käis ta akna peal ja hüüdis seal meeleheitlikult: «auaa, apuaa, auuu!?» Juba siis tundus, et päris kasside keeles Susin ei räägi.

Hiljem, kui ta jõudis järeldusele, et toas on ikka turvaline ja keegi temast šašlõkki teha ei kavatse, hakkas ta ka inimesega kõnelema. Peamiselt räägib Susin siis, kui tal on igav ja tahab inimest endaga mängima õhutada: «Au-au, kau-kau? Iih-iih! Jaah-eheh?». Selgus, et algul nii arglik susiseja on tegelikult väga aktiivne ja mänguhimuline kass. Veeretab palle, luurab ja kütib (mängu)hiiri, möllab kassitunnelis, kappab niisama ringi ja ajab taga suletutti ning iseenda saba.

Inimesesse suhtub Susin endiselt kerge ettevaatlikkusega ning kuna keegi pole talle kunagi pai teinud, ei oska ta seda oodata-tahta ja päris lähedale ei julge veel inimest lubada. Võimalik, et Susinal on halbu või valusaid mälestusi seoses inimestega, mis ei taha meelest minna. Kuid siiski — iga nädalaga julgeb Susin mängides jälle sammu võrra lähemale tulla, mõnikord isegi oma julgusest ehmatades. Mängimine on võti Susina südamesse. Peale korralikku suletuti tagaajamist viskub Susin keset põrandat pikali, vaatab inimesele rahulolevalt ja sügavalt silma ning on isegi paar korda veidi kohmakalt nurruma hakanud, isegi vist veidi üllatudes, et ta nii teha oskab.