PILDID ⟩ Tallinna majakatusel istuvad kajakapojad tõmbasid tähelepanu linnuema kimbatusele

Metsloomaühingu vabatahtlik kiirustas kohale ja kutsus ka Päästeameti appi. Tõstukiga mindi katusele ja vaatepilt, mis sealt avanes oli tõesti kurvastav. Kajakaema oli siiski elus, kuid liikuda ta ei suutnud, sest tema jalg oli vigastatud. Naabruses elav inimene teadis aga päästjatele rääkida, et piirkonnas on olnud kuulda ka püssilaske — äkki lastakse seal kajakaid?

«Kajakatibud on kõik väga hea isuga ja aktiivsed. Hoiame ka kajakaemale pöialt, et tal oleks võimalus oma pojukesed ise üles kasvatada,» kirjutas Metsloomaühing sotsiaalmeediapostituses. «Täname südamest oma vabatahtlikke, kes olid hilisõhtul valmis minema päästeoperatsioonile! Täname väga Päästeametit ja Lilleküla Päästekomando tublisid päästjaid, kes tulid appi, et kajakapere ohutult maa peale toimetada! Samamoodi täname me teavitajat, kes abivajajaid märkas ja neist meile teatas.»