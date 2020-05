Moskva loomaaias suri Berliini pommitamise üle elanud muldvana alligaator

Saturn veetis oma esimesed eluaastad Berliini loomaaias, kuhu ta jõudis 1936. aastal peagi pärast sündimist. 1943. aasta Berliini pommitamise ajal pääses alligaator põgenema. Kolm aastat hiljem leiti ta Briti sõdurite poolt, kuid kus Saturn vahepealsed aastad veetis, on mõistatus, vahendas BBC.

Moskva loomaaia poolt avaldatud järelhüüdes seisis, et Saturn oli oma talitajatesse kiindunud ning talle meeldis, kui teda harjaga masseeriti. Kui krokodill aga pahaseks sai, oli ta võimeline betoonitükke ja terasest toitmistange katki hammustama.

On võimalik, et Saturn oli maailma vanim alligaator, kuid sajaprotsendiliselt seda kinnitada ei saa — Serbias Belgradi loomaaias elab samuti 80. eluaastates alligaator Muja, kes on igati hea tervise juures.