HARULDASED KAADRID ⟩ Vaata, kuidas reageerivad Eesti metsloomad, kui haistavad hunti

«Videost näeme, et rebane ja kährik põgenevad kiirelt üle kopratammi, sest nad on tundnud hundi lõhna või lausa näinud teda liikumas,» vahendas Looduskalender. «Mõne minuti pärast tulebki hundiema, aga muutub ise arglikuks, kui tunneb äkki päev varem sinna kaamera paigaldanud inimese lõhna. Ta tõmbab saba jalge vahele nagu koer ja tõmbub madalamaks. Nädalapäevad hiljem tammi ületanud isahundi jaoks on aga kahejalgse lõhn juba kadunud ja ta ei tunne hirmu.»