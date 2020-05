PÄEVAKÄPP ⟩ Suure koera seltsis talve trotsinud Nirvana ei taha enam kunagi näguripäevi näha

Nirvana elas tühjaks jäänud maja hoovis koos kaukaaslasega. Jah, just, selle suure ja kurja koeraga. Koera peremees läks parematele jahimaadele ja naabrid toitsid mõnda aega üksi jäänud majavalvurit. Ning ei tea kustkohast liitus temaga kaunis Nirvana – hall, põneva näomaskiga paariaastane kass.

Nirvana nägi liiga hea välja, et teda oleks saanud eluaegseks hulkuriks pidada, aga samas oli nii hirmunud, et peale hiiglasliku kaukaaslase ei lubanud endale kedagi ligi. Nii nad seal elasid ja jagasid toidupalukesi, kuni talvekülm ja vintsutused Nirvana tervisele mõjuma hakkasid.

Õnneks leidus inimene, kes ei pidanud paljuks õnnetu loomake kinni püüda, arstile viia ja terveks ravida ning siis Pesaleidjasse tuua, lootuses, et nii jõuab Nirvana taas pererahva juurde, kes tahab talle päriskodu pakkuda ning nii saavutab kiisu oma nirvaana.

Eks seda loodame meiegi. Ja mis siis, et praegu võtab Nirvana inimeste lähenemiskatsed vastu umbusuga – see kõik on ajutine ja küllap tuleb varsti see päev, mil kiisu välja poeb oma kookonist, millesse hülgamine ta ajanud on. Juba on toimunud ka mitmeid edusamme ning aeglaselt ja rahulikult saab Nirvanat paar minutit paitada. Hetkel sellest rohkemat ta veel ei lase.

Nirvana on ütlemata tore kassipreili — ta armastab, et inimesed annavad talle silmadega tähelepanu ja kiidavad teda kaugelt, kuid katsuda laseb ta ennast vaid valitutel. Nirvana südame võib võita iga inimene, kes räägib talle, kui ilus tüdruk ta on ja eriti hea on, kui veel maiustus ka nina alla pistetakse.

Nirvana on tegelikul tõeline seltskonnahing ja tahab rahva keskel olla. Kohati võib teda justkui antropoloogiks pidada, sest just jälgimine on see, mida ta teha armastab. Ta on kogu aeg pildis, aga mitte kunagi ei kipu ise sülle ronima.

Nirvana on umbs 2015. aastal sündinud imetore neiu, kes kolis Pesaleidja kassituppa 2018. aastal ja hetkel on kodu pea kaks aastat oodanud. Nirvana vabatahtlik ei saa aru, miks üks vahvake ikka veel kellelegi silma pole jäänud, sest ta tõesti tahab pildis olla ja näitab ennast palju. Kas tõesti ei meeldi inimestele see, et ta ennast kohe katsuda ei luba?

Selleks, et peagi oma koju minna, on Nirvana läbinud kõik vajalikud protseduurid: ta on streiliseeritud, vaktsineeritud, saanud parasiidivastase tõrje ning on uhke kiibiga passiomanik. Lisaks ei tule ta koju tühjade käppadega! Endaga võtab ta kaasa ProPlani kinkekoti, et uus elu saaks veelgi sujuvamalt alata.