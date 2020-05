«Elav dinosaurus» kaasuar — ohtlik tapja või vääritimõistetud suleline?

Ei tule vast üllatusena, et suurt kasvu kaasuarlased kuuluvad jaanalinnuliste seltsi ning on sugulased ka emude ja nandudega. Looduses kohtab neid lennuvõimetuid hiigellinde Põhja-Austraalias ja Uus-Guineas ning kokku on neid kolm eri liiki: kääbuskaasuar, põhjakaasuar ja kiiverkaasuar

Raske on eitada, et kaasuarid on silmapaistvad linnud. Kiiverkaasuaride sinisekirjut pead kaunistab piklik otsmikuplaat, suurimad neist võivad olla lausa 180 sentimeetrit kõrged ning nende jalad lõppevad noataoliste küünistega, millega pihta saamine lõppeb raskete vigastustega. Muidugi võib «relvaks» liigitada ka kaasuaride noka.

Just nokk, küünised ja kiiver on need, mis kaasuarid potentsiaalselt eluohtlikuks teevad ning mille tõttu nad tihtipeale maailma ohtlikema linnu tiitliga pärjatakse. Samuti võrreldakse linde dinosaurustega ja looduskaitsjate sõnul on nad ühed kõige otsesemad eelajalooliste olendite järeltulijad, kes 80 miljonit aastat hiljem Maa peal ikka veel alles on.

Suurimad kaasuarid võivad kasvada 180 sentimeetri kõrguseks. FOTO: imago stock&people/imago images / blickwinkel / Scanpix

Võib öelda, et kaasuarid on pigem eraklikud tegelased, kes hea meelega omaette toimetavad ja toitu otsivad. Sellegipoolest leidub eksootiliste lindude fänne, kes kaasuare ka kodus kasvatavad. Üks neist oli Florida elanik Marvin Hajos, kes möödunud aasta kevadel hukkus, kui tema kaasuar teda ründas.

Juurdluse algatanud ametnike hinnangul oli tegu õnnetusjuhtumiga ning Hajosel oli eksootiliste lindude kasvatamise kogemus täiesti olemas. Mees jõudis enne hukkumist päästeteenistusse helistada ja teatas, et lind ründab teda. Kahjuks saabus abi liiga hilja. Esmastel andmetel Hajos kukkus ja kaasuar võis arvata, et teda rünnatakse ning asus end kaitsma.

Tegu pole muidugi ainsa juhtumiga, kus kaasuar inimest rünnanud on. Küll aga on need rünnakud pea alati sündinud sellest, et linde pildistada püüdvad inimesed lähevad neile liialt lähedale. Samuti on probleemiks kaasuaride käest toitmine – linnud hakkavad inimesi toiduga seostama ja vihastavad, kui mõni neist ilma maiuspalata ligineb.

Tõde on, et kaasuaride jaoks on inimesed oluliselt ohtlikumad, kui nemad inimeste jaoks. Nende kodudeks olevaid metsi hävitatakse järjepanu, mistõttu satub üha enam kaasuare inimasustusse. Suur hulk kaasuare jääb ka autode ette ning nende kaitseks on loodud organisatsioonid, mis püüavad tõsta inimeste teadlikkust ja niiviisi kaasuaridega seotud konflikte vähendada.