Kalade painutamine: tarbetu julmus Aasia elusloomaturgudel

Kagu-Aasias levinud kalade painutamise praktika korral pistetakse kalal põsest läbi traat või nöör, seotakse traadi teine ots saba külge ning tõmmatakse pingule. Ringikujuliseks käänatud asendis elab kala kuival maal tunde kauem lamava asendiga võrreldes – looma surm on aeglane ja piinarikas.

«Kalade painutamine on järjekordne kurb näide sellest, mis loomaturgudel toimub, et loomi kasumi huvides võimalikult kaua elus hoida. On hädavajalik elusloomaturud sulgeda ning nende asemele humaansemaid ja ka inimtervisele ohutumaid kauplemisviise leida,» sõnas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad kommunikatsioonijuht Liis Hainla.