Kümme Eesti looduskaamerat, mida sel nädalavahetusel jälgida

Rajakaamerate vahendajaid on mitmeid: loomasõbrad saavad valida nii RMK , Looduskalendri kui ka Tallinna loomaaia vahel. Varasemalt silmailu pakkunud Elistvere loomapargi kaamera on nüüdseks töö lõpetanud.

Tallinna loomaaed on mitmesse aedikusse üles seadnud otsepilti edastavad kaamerad, mille abil saab loomi jälgida erinevate nurgade alt. Sobiva leiab omale igaüks, sest valik on kirju — jälgida saab jääkarusid, elevante, lumeleoparde, amuuri leoparde, ninasarvikuid, naaritsaid ja kotkaid. Kõik kaamerad leiad SIIT .

Saaremaale püsti pandud kaamera vahendusel jälgida hirvede tegemisi söödaplatsil, kus just praegu on hirvedel sarvede heitmise ja uute kasvamise aeg. «Hirvekari koguneb platsile videviku saabudes, mil kaamera ees saab korraga näha nii vanade sarvedega pulle kui ka äsja sarvituks jäänud häbelikke nudipäiseid isendeid. Tänaseks on poetatud otse kaamera ette platsile neli sarve, võimsaim neist on kaheksaharuline sarv,» räägib zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt hirvede elust.