Loomaarst vastab: miks koer aeda auke kaevab?

«Mul on aasta ja kolmekuune tiibeti mastif, kes on kaevanud õue (aiaga piiratud) hulgaliselt eri suurusega auke. Vahest riisun liiva aukudesse tagasi ja keelan, kui ta tahab kohe uuesti kaevata. Siis ootab ta viisakalt, kuni tuppa lähen ja kaevab uuesti kõik lahti. Kas vanemaks saades ta enam ei kaeva? Kas ja kuidas peaksin teda õpetama, kuidas peaksin mina käituma?»

Päris kutsikaeast on ta juba välja kasvanud, mis tähendab, et kaevamine võib tema jaoks ka terve ülejäänud elu lõbus tegevus olla. Käitumine on ikkagi igavusest tingitud ja nii koera kui ka tema elukorralduse eripäradest lähtuvalt peaksite pöörduma koertetreeneri või -käitumisnõustaja poole, kes läheneb probleemile individuaalselt.