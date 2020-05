Mida peab teadma lühikoonuliste ehk brahhütsefaalsete tõugude terviseprobleemidest?

Erinevad terviseprobleemid mõjutavad loomade elukvaliteeti tõusiseselt erineval määral. Lömmninaliste koerte hulgas on selliseid, kes suudavad hädavaevu hingata, kuid on ka selliseid, kes suudavad agility rajal häid tulemusi saavutada. Siin tuleb mängu vastutustundlik aretamine. Paraku tõuseb suureneva nõudluse tõttu ka ebaeetiliste kasvatajate hulk, kelle ainus eesmärk on raha teenida (puppy milling). Lühikoonulisi tõuge on võimalik aretada tervislikumas suunas, mille puhul elukvaliteet on oluliselt parem ja tõust tingitud anatoomilised eripärad põhjustavad loomale minimaalselt vaevusi. Seetõttu on väga oluline enne looma võtmist uurida põhjalikult nii tõu kui aretajate kohta. Leidub ka loomaarste, kes leiavad, et arvestades tõugude mitmekesisust ei ole eetiline pidada ega edasi aretada brahhütsefaalseid loomi, kelle elukvaliteet puhtalt tõu tõttu juba sünnist saati kannatab. Mõned riigid on keelustanud ekstreemselt lühikeste koonudega loomade aretuses kasutamise (Holland). Probleem põhjustab palju erinevaid arvamusi ja konflikte, põhiline on võimalikult palju loomade heaolu silmas pidada.