HEA TEADA ⟩ Kuidas valida endale lemmiklooma?

Väikesed loomapojad on enamasti armsad ja on rõõm näha neid üles kasvamas, ent täiskasvanud lemmiku võtmisel on omad teised eelised. Vanema looma iseloom on välja kujunenud, loomapoja tulevast iseloomu on aga raskem ette ennustada ning võib olla pettumustäratav, kui loodetav süleloom ei olegi lõpuks nõus ise sülle tulema. Samuti on loomapoja kasvatamine keeruline ning nõuab rohkem aega ja kannatust. Kui puuduvad vajalikud teadmised või loomapoja jaoks ei jätku piisavalt aega, siis võid kasvatada looma, kes koostööd ei tee ega oska teatud olukordades käituda.