VIDEO ⟩ Juhuslik mööduja päästis paisule lõksu jäänud luigepojad kimbatusest

Luigepoegade päästeingliks sai kohalik elanik Kieran Edwards, kes oma kolme lapsega jalutuskäigul oli. Edwards rääkis BBC-le, et lapsed linde märkasidki ning kuna talle tundus, et luikedel ei olnud tõepoolest jaksu paisult lahkuda, otsustas ta vanalindude rünnakuga riskida ja tibudele järele minna.

Edwards võttis sokid ja kingad jalast, ronis vette ning hakkas luigepoegi kahekaupa välja tooma ja vanemate lähedale tõstma. Kuigi suured linnud ajasid Edwardsile hirmu nahka, ei näidanud nad agressiivsust välja ja ootasid rahulikult tibude tagasi saamist. «Ma usun, et nad said aru, et ma tahtsin neid lihtsalt aidata,» sõnas mees.