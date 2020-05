Grooming — mida see tähendab ja miks su lemmik seda vajab?

Groomingu all peetakse silmas lemmiklooma karvahooldust ehk nii pesemist, harjamist, trimmimist kui föönitamist. Sageli arvatakse, et karvahoolduses käivad peamiselt näitusekoerad, et loom näeks hoolitsetud välja ja karvkatte nõuded oleks täidetud, kuid karvastiku regulaarne hooldus pole oluline ainult välimuse korras hoidmiseks, vaid ka lemmiku tervise ja heaolu jaoks.

Muidugi ei tähenda see, et looma peaks iga kuu pesema — see sõltub siiski tema vajadustest ja karvkatte seisundist. Kõige tavalisem hoolduste vahe on 6-7 nädalat. Nõudlikuma karvatüübiga koertele (näiteks puudlitele ja spanjelitele) peaks põhjaliku hoolduse tegema iga kuu, samas õuekoertele näiteks kord kvartalis.

Hoidu inimestele mõeldud hooldusvahenditest!

Tõsi, loomad suudavad oma karvkatte eest väga palju ka ise hoolt kanda, kuid sellest alati ei piisa. Erilist hoolt vajavad pikakarvalised loomad ja lemmikud, kelle karv on kuiv ja rasune ning kellel esineb nahaprobleeme. Aga et õiget hooldust ja ravi saada, selleks on eelnevalt vaja loomaarsti külastada, kes aitab välja selgitada probleemi algpõhjuse. Naha ja karva välimust ning seisukorda parandavad tõhusad spetsiaalsed ravišampoonid ja õlid, millest paljud on tänapäeval juba ka looduslikud. Kuna nende seast õiget valida on küllaltki keeruline, oskavad probleemi põhjust teades veterinaar ja lemmikloomahooldaja ka õigeid hooldusvahendeid soovitada. Kindlasti hoidu inimestele mõeldud šampoonidest. Need lemmikutele ei sobi, kuna koera ja inimese pH-tase on väga erinev. Valesti valitud hooldusvahend teeb lemmikule karuteene ja võib tema nahka ja karva hoopis kuivatama hakata.

Oluline on ka harjata ja trimmida

Isegi kui sinu lemmikul on lühike karv, on harjamine vajalik, kuna aitab eemaldada lahtise karva, mustuse ja kõõma. Lahtine karv võib näiteks kassidele koguni eluohtlikuks saada. End lakkudes jäävad karvad kassi kareda keele külge ning satuvad nii tema seedekulglasse. Enamasti läbivad need looma seedekulgla probleemideta, kuid teinekord võivad osad karvad kinni jääda moodustades nii karvapalli. Hea, kui kass selle välja suudab oksendada, kuid paraku see alati ei õnnestu, mistõttu võivad soolde kinni jäänud karvad viia väga tõsiste terviseprobleemideni, halvimal juhul isegi lämbumiseni.

Mõni tõug vajab aga pidevalt karva trimmimist ja lõikust — see ennetab karva pulstumist. Kindlasti käib see šnautserite, spanjelite, puudlite ja teiste pikakarvaliste tõugude kohta. Aluskarvaga koertel ja kassidel tuleks üleliigne aluskarv eemaldada, et nahk saaks hingata. Karmikarvalisi koeri tuleks trimmida, et nende karv saaks uueneda. Kui karva regulaarselt ei hooldata, on koera nahk vastuvõtlikum erinevatele seenhaigustele ja muutub nii soodsaks keskkonnaks ka parasiitidele. Lisaks võib pulstunud karv hakata looma nahka sikutama ja muul moel lemmikule valu tegema.

Millal on parim aeg lemmikloomahooldust teha?

Koduloom peaks olema alati hoolitsetud, olenemata aastaajast. Küll aga võiks jälgida õuekoerte puhul seda, et külmal ajal oleks tal võimalik peale groomingus käimist järgmine ööpäev soojemas siseruumis veeta. Kui see võimalus puudub, tuleks grooming jätta soojemale ajale.