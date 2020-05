PÄEVAKÄPP ⟩ Kassivabrikust päästetud Milli otsib teed päriskoju

Tänaseks on Milli hoiukodus ning saab aimu, milline on tegelikult ühe kodukassi elu - söö, maga, mängi, saa paitusi ning ei mingeid kassibeebisid, kelle eest pesakonnast pesakonda hoolt kanda.

Milli on veel uute inimestega veidi uje, sest ta pole varem nii palju tähelepanu, hoolt ja armastust tunda saanud kui praegu. Pärast mõningast tutvust on kassipreili agar paitusi saama.

Nüüd otsibki Milli endale päriskodu. Sellist, kus temas nähakse pereliiget ning kus ta on hoitud ja armastatud. Milli on steriliseeritud, et enam mitte kunagi «rahamasinaks» hakata.