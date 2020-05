PESAKAAMERA VIDEO ⟩ Rasvatihane reageeris kutsumata külalise saabumisele hääleka pahameelega

«Arvatakse, et susina eesmärk on kiskjat ehmatada. Sageli lööb emaslind susina lõppedes ka sabasuled ning tiivad järsult laiali, et selliselt sissetungijat veelgi ehmatada,» vahendab veebileht Looduskalender. «Häälitsus on sarnane mao susinale või nirgi hoiatushäälitsusele ning see peaks võimalikke kiskjaid peletama või ehmatama sedavõrd, et emaslinnul tekib võimalus õõnsusest põgeneda enne, kui kiskja end koguda jõuab.»