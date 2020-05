Tallinna loomaaed avab täna külastajatele taas väravad

Alates teisipäevast, 19. maist on taas avatud loomaaia väliterritoorium, kohvikud ja meenepood. «Troopikamajad ja paksunahaliste maja avatakse 2. juunil. Laste loomaaed jääb esialgu suletuks ning traditsioonilist lastekaitsepäeva üritust 1. juunil sel aastal loomaaias ei toimu,» sõnas abilinnapea Kalle Klandorf.

Klandorf lisas, et loomaaeda külastades tuleb aga kinni pidada teatud reeglitest. «Ohutut distantsi hoides ja hügieenireegleid täites hoiame nii endi, külastajate kui ka sealsete asukate tervist,» sõnas ta.

Loomaaias kehtivad nii külastajate kui loomaaiaasukate kaitseks täiendavad ohutusreeglid. Käsi saab desinfitseerida sissepääsude ja tualettide juures, klienditeenindajad kannavad maske või visiire ning sagedasti puudutatavaid pindu desinfitseeritakse regulaarselt. Kuna väikevankreid kasutusel ei ole, on väikelastega külastajatele soovitus võtta kaasa oma sõiduvahendid. Silmas tasub pidada sedagi, et üle 115 cm pikkused lapsed tõuke- ja jalgratastega loomaaeda ei pääse.

Loomaaed on avatud iga päev. Kassad on lahti 9-18 ja loomaaias saab viibida kuni kella 20ni. Pileteid saab osta iseteenindus- ja tavakassadest. Sissepääs on tavahinnaga. Aastakaartide ja kinkekaartide kehtivusaega pikendatakse kahe kuu võrra. Märtsis ostetud kuukaardid kehtivad kuni 18. juunini. Parkimise eest tuleb tasuda ja parklapilet valideerida koos piletiostuga.