Pahased Rootsi loomaarstid nõuavad valitsuselt iluoperatsioonide keelustamist

Murekohaks on Propofol, mida loomade narkoosiseisundisse viimiseks vaja läheb ning mida kasutatakse ka haiglate intensiivraviosakondades. Rootsi Propofolivarud on otsakorral ja seetõttu soovitas riigi ravimiamet veterinaaridel selle kasutamist vähendada, et anesteetikumi inimeste tarbeks rohkem üle jääks.