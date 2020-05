Tallinnas hukkus korteripõlengus kass

Päästjate kohale jõudes tuli köögiaknast musta tossu. Korterisse sisenedes selgus, et põles köögimööbel ning isetehtud lagi, kuumuse- ja veekahjustusi sai ka esik. Inimesi korteris ei olnud, küll aga hukkus korteris olnud kass. Korteris puudus suitsuandur, kustutustööd lõpetati kell 15.31.

Päästeamet tuletb meelde, et suitsuandur on Eestis kohustuslik alates 1. juulist 2009. Tegemist on odavaima võimaliku elukindlustusega.