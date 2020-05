VIDEO ⟩ Haabersti karujahi peakangelane jäi turvakaamera vaatevälja

Lõuka tänava poole suunatud turvakaamera jäädvustas hetke, mil metsaott üle sõidutee tormas. Kavalal karul õnnestus ühtlasi vältida nii politseinikke kui tuletõrjujaid ning vaat et pea märkamatult puude varju kaduda.

Neljapäeva, 14. mai hommikul said päästjad väljakutse Haabersti linnaossa, kus oli terviserajal nähtud karusid. Päästeamet koostöös politseiga, loomaarstide ja jahimeestega käivitas eile õhtul operatsiooni karude uinutamiseks, et nad turvaliselt linnaruumist välja viia.

Pimeda saabudes päästeoperatsioon peatati ning töödega jätkati 15. mai hommikul kell 3.30, mil nii droonide kui ka koerte abil otsiti karusid Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vaheliselt alalt. Loomi hommikul sellest piirkonnast enam ei leitud, mis annab alust arvata, et nad on sealt edasi liikunud.

Kuna inimasustusega alale sattudes on metsloomad ebakindlad ja justkui nurka surutud, käituvad nad linnakeskkonnas ettearvamatumalt kui metsas ja see muudab nad ka inimestele ohtlikumaks.

Seega, kui kohtud asulas suure metsloomaga, siis:

Hoia loomast eemale ja väldi temaga igasugust kokkupuudet;

Taandu rahulikult selg ees, aga ära kindlasti pööra loomale selga;

Väldi loomaga silmsidet ja ära tee järske liigutusi;

Ole vaikne ja ära tee lärmi;

Anna loomast kohe teada hädaabinumbril 112, kirjeldades võimalikult täpselt, kus looma nähti, kui suur ta on ning kuhu suunas ta edasi liikus.

Päästeamet palub ka meeles pidada, et metslooma ei tohi pildistada. Tuleb arvestada, et loom on stressis ja võib igast inimese kergemakäelisest liigutusest halbu kavatsusi välja lugeda.