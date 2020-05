«Võin näiteks tuua, et peale esimese telefonikõne saabumist hakkasime me otsima hoopis teises piirkonnas. Karu nägi, et teda jälitatakse, pani jooksu ja kahe minuti pärast teatati meile, et loom on aadressil Rannamõisa tee 4, meie asupaigast kahe kilomeetri kaugusel,» lausus Semjonov. «Meil kulus sinna jõudmiseks oma kümme minutit. Kujutage ette, millise kiirusega ta jooksis!»