LUGEJA VIDEO ⟩ Julge rebane käis Linnahalli juures inimestega tutvust tegemas

Andres kohtas rebast eelmisel neljapäeval, 7. mail kella 18-19 paiku õhtul. «Rebane oli julge, päris ligi ei tulnud, aga liikus inimestele päris lähedale, ühe-kahe meetri kaugusele,» kirjeldas Andres. «Tundus, nagu eeldaks, et inimesed annavad talle süüa —tõenäoliselt Linnahalli juures käivad inimesed seda teinud on, sellepärast ta nii lähedale tulebki.»

Andres lisas, et on sealkandis varemgi rebast liikumas näinud. Möödunud aasta novembris tabati üks reinuvader Patarei vangla üksikkambrite maja katuselt, kus ta end mugavalt sisse seadnud oli ja kajakavahti pidas. Tõenäosus, et tegu on sama loomaga, on Andrese arvates üpriski suur.