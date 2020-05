Tallinna loomaaed avatakse etappide kaupa

«Niipalju kui praegu teadusteadmist on - seda on küll väga napilt -, on teada, et koroonasse võivad nakatuda inimahvid, kassid ja väikesed kiskjad kärplased. Ja tänu sellele me peame olema hästi ettevalmistatud, et me hea asemel halba ei teeks,» ütles Maran.