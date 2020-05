VIDEO, GALERII, BLOGI ⟩ Päästeamet ja politsei käivitasid Haabersti karude tabamiseks suuroperatsiooni

Päästeamet koostöös politseiga käivitavad täna õhtul orienteeruva algusega kell 19 operatsiooni karude tabamiseks. Kohal on ka loomaarst ning eesmärgiks on karud uinutada.

Selleks, et päästeoperatsioon õnnestuks, paluvad päästeamet ja politsei kõikidel inimestel, kes elavad Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vahelisel alal, püsida kindlasti kodudes. Ühtlasi on hädavajalik, et kõik koduloomad oleksid toas kinni, sh tavapäraselt õues olevad koerad ja kassid, sest nad segavad karusid otsivaid koeri ja võivad ise viga saada.