VIDEO, GALERII, BLOGI ⟩ Haabersti karud jäid leidmata, suuroperatsioon on lõppenud

Neljapäeva, 14. mai, hommikul kell 9.02 said päästjad väljakutse Haabersti linnaossa, kus oli terviserajal nähtud karusid. Päästeamet koostöös politseiga, loomaarstide ja jahimeestega käivitas eile õhtul operatsiooni karude uinutamiseks, et nad turvaliselt linnaruumist välja viia.

Pimeda saabudes päästeoperatsioon peatati ning töödega jätkati 15. mai hommikul kell 3.30, mil nii droonide kui ka koerte abil otsiti karusid Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vaheliselt alalt. Loomi hommikul sellest piirkonnast enam ei leitud, mis annab alust arvata, et nad on sealt edasi liikunud.

Piirkonnas elavatel inimestel palutakse jälgida, et maja ümbruses ei oleks toidujäätmeid ning et loomadele ei üritataks toitu pakkuda. Võimalusel tasuks püsida siseruumides ja liikuda võimalikult vähe jalgsi. Ettevaatlik tasub olla ka ohupiirkonna naabruses elavatel inimestel, sest karud võivad ettearvamatult käituda ja liikuda esialgsest piirkonnast kaugemale. Otsinguala perimeetrit enam ei valvata, politsei ja päästeamet on lahkunud ning liikumispiiranguid ei ole.