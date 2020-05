VAATA JA IMESTA ⟩ Kaheksa looma, kes müüdi maha üüratute rahasummade eest

1. Kassipoeg Little Nicky – 50 000 dollarit (46 000 eurot)

Maailma esimene kass klooniti 2001. aastal. Kolm aastat hiljem nägi ilmavalgust Little Nicky — esimene kass, kes klooniti kommertslikul eesmärgil. Kass klooniti Texases elava Julie tellimusel ning selleks kasutati naise eelmise, palavalt armastatud kassi Nicky DNAd. Julie oli vaimustuses, öeldes, et Little Nicky oli eelmise Nickyga nii välimuselt kui iseloomult täiesti identne ning investeering oli seda väärt.

2. Põderpõrnikas – 90 500 dollarit (83 600 eurot)

Foto on illustratiivne FOTO: Shutterstock

Paljud inimesed on valmis maksma, et putukad nende lähedusest eemaldataks. Leidub aga entusiaste, kes neid tegelasi kollektsioneerivad ja on eriliste isendite eest valmis maksma hingehinda.

1999. aastal müüdi Tokyos maha põderpõrnikas, mille ostja, kohalik firmajuht, maksis putuka eest üle 80 000 euro. Putuka hinna ajas kõrgeks tema suurus — keskmine põderpõrnikas kasvab umbes 5 sentimeetrit pikaks, rekordiomaniku keha kogupikkus oli aga 7.6 sentimeetrit.

3. Lammas Deveronvale Perfection – 231 000 naela (260 900 eurot)

Mõne looma teeb ihaldusväärseks tema välimus, haruldus või suurus, teise aga geenide kvaliteet. Viimaste hulka kuulub omapärase nimega lammas Deveronvale Perfection, kes müüdi 2009. aastal rekordilise 231 000 naela eest.

Ajakirjanik Jonathan Long selgitas, et see võib tunduda suure summana, aga tegemist on ühe parima lambatõuga ja seda tõugu edasi aretades on võimalik teenida miljoneid. Deveronvale Pefection on oma tõu ideaalne esindaja ja see teeb ka tema järglased väärtuslikeks rahamasinateks.

4. Tuvi Armando – 1.4 miljonit dollarit (1.3 miljonit eurot)

Võistlustuvi. Foto on illustratiivne FOTO: Stan Honda/AFP/Scanpix

Tuvisid peetakse tihti tiibadega rottideks ning inimesed neist üldjuhul vaimustuses ei ole. Tuvisid väärtustatakse aga spordimaailmas ning tuvivõistlused on tulusaks äriks.

2019. aastal müüdi Armando-nimeline võistlustuvi ühele Hiina ärimehele, kes maksis linnu eest 1.4 miljonit dollarit. Armando oli end võidulendamistel näidanud parimast küljest ning kõik ostuhuvilised teadsid, et võimalus temalt sama tublisid järglasi saada on suur.

5. Tiibeti mastif Hong Dong – 1,5 miljonit dollarit (1,4 miljonit eurot)

Hong Dong ja tema peremees FOTO: /AP / Scanpix

Puhastverd kutsikate hinnad on teadupärast kõrged, kuid ükski neist ei ole võrreldav tiibeti mastif Hong Dongiga, kelle eest käidi välja poolteist miljonit dollarit. Hong Dong hinnati oma tõu ideaalseks esindajaks ning müüja sõnul võiks kutsa omanik iga koera paaritamiskorra eest küsida 100 000 jüaani ehk umbes 13 000 eurot. Hong Dongi ostja leidis aga, et järglaste tootmine tema koera tööks ei saa ning selle asemel saab too elu nautida hellitatud perelemmiku ja staatusesümbolina.

6. Veis America – 1,51 miljonit dollarit (1,4 miljonit eurot)

Anguse tõugu veis America on teadaolevalt maailma hinnatuim omataoline: 2019. aastal toimunud oksjonil maksti tema eest poolteist miljonit dollarit. Kuigi anguse veiste liha on kõrgelt väärtustatud, ei olnud America saatus õhtusöögina lõpetada. Sarnaselt mitmele teisele siin nimekirjas figureerivale loomale osteti ka tema selleks, et ta oma ideaalsed geenid järgmistele põlvkondadele pärandada saaks.

7. Siniuim-tuunikala – 3,1 miljonit dollarit (2,8 miljonit eurot)

Kiyoshi Kimura ja tema siniuim FOTO: KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Jaapani sušikuningas Kiyoshi Kimura maksis Tokyo kalaturu 2019. aasta alguses toimunud oksjonil hiiglasliku siniuim-tuunikala eest 2,7 miljonit eurot. Siniuim on kõrgelt hinnatud tumeda ja rasvase liha tõttu ning Jaapanis on see suur hõrgutis. Varasema rekordhinna tasus Kimura ise, kui ta ostis 2013. aastal tuuni oksjonilt 1,2 miljoni euro eest.

8. Hobune Fusaichi Pegasus – umbes 60 miljonit dollarit (55,5 miljonit eurot)