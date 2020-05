PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu kaotanud Nilsson tahab teada, kas tema polegi armastust väärt

Nilsson on aga rahulik aadlihärra, kelle lemmiktegevus on loomulikult magamine — öösiti puhkab ta oma troonil (loe: toolil), kuid kõige magusam uni tuleb päeval, kui ta osavalt voodikatete alla poeb ning end pehmes tekiurus sisse seab, justkui väike rebasepoiss. Tavaliselt on ta end tööpäeva lõpuks kenasti välja puhanud ja tuleb töölt saabunuid esikusse tervitama ning pakub neile paitamiseks oma pehmet kõhtu.

Nilssonile meeldib ka jahisport ning tema lemmiksaagiks on paelad ning ja otsas rippuvad hiired. Jaht on loomulikult suursündmus, milles osalevad kõik. Soojenduseks tuleb võtta nööri otsas rippuv hiir ning sellega õhus lindu imiteerida — see annab Nilssonile motivatsiooni peasündmuseks, milleks on lindijaht. Lemmikkoht lindijahiks on muidugi pehme voodi, kus peale saagi mitmekordset käppade vahele püüdmist saab mõnusa uinaku teha.