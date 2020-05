Loomaarst vastab: miks tekivad kassi lõua alla punnid?

«Avastasin oma 13-aastase kassi lõua alt imeliku laigu. Umbes kuu aega tagasi oli tal selline samuti lõua all, aga teises kohas. Esimene laik on ära paranenud ja asemele on tekkinud uus. Kas tegu võib olla kassi aknega? Oskate ehk nõu anda millega võiks seda määrida. Kuna tegu on väga kurja kassiga, on temaga loomaarsti juures väga raske toimetada, sest vabatahtlikult ta ennast arstil vaadata ei lubaks.»