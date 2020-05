Vehklejanna Julia Beljajeva kutsub appi koduta kasse toetama

Julia ning tema fännilehe eestvedaja, turundaja Brit Mesipuu, on heategevuskampaaniaid juba aastaid korraldanud. Muuhulgas on abi saanud näiteks MTÜ Tartu Kassikaitse kiisud, kellele anti üle 200 kilo toitu. Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) koguti 2018. aasta jõulude eel aga rekordiline kogus annetusi — 376 kilogrammi ehk ligi 1000 euro väärtuses head ja paremat loomatoodete kaubamärgi Dr. Stern laiast tooteportfellist. Ka seekordsele kampaaniale paneb õla alla justnimelt Dr. Stern ning kogutud toetuse saajaks on MTÜ Paita mind.