Tallinna tänavakassid saatsid koeraomaniku EMOsse

Paar päeva tagasi keskpäeval suundus kesklinnas elav naine oma taksikoeraga tavapärasele jalutuskäigule. Tavapärane oli ka see, et lemmik naabermaja autode all pesitseva, metsikult elava kassi poole paar haugatust saatis. Seekord aga asi sellega ei piirdunud. Nimelt oli metskassil «külaline». Segamine vihastas kasse niivõrd, et mõlemad tormasid auto alt välja ja kargasid jalutajatele kallale.