Koroonapandeemia võib Hispaania härjavõitluse ajaloohämarustesse saata

«See on kohutav,» rääkis teise generatsiooni härjaaretaja Victorino Martín väljaandele The Guardian. «Koroonaviirus jõudis kohale kõige hullemal võimalikul hetkel.»

Härjavõitlussektorile pani viiruspuhang peale järsu piduri ning nüüd loodavad kasvatajad tuge saada valitsuselt. See tekitab pahameelt loomakaitsjate hulgas, kes on aastaid võidelnud selle eest, et härjavõitlused keelustada. Ka noorema põlvkonna esindajate hulgas on härjavõitluse populaarsus kahanenud ning seda nähakse julma ja aegunud traditsioonina.