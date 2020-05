PetCity majutab juuni lõpuni meditsiinitöötajate lemmikloomi tasuta

PetCity regioonijuhi Margit Viilipi sõnul on meditsiinitöötajad vapralt eesliinil tegutsenud ja aidanud meid kõiki keerulisel kriisiajal. «Soovime meditsiinitöötajatele pakkuda omalt poolt väljateenitud puhkust ja majutame nende lemmikloomi meie hotellides tasuta. See on meie siiras tänu kõikidele tublidele inimestele, kes Eesti rahva tervise eest on hoolt kandnud,» selgitas Viilip.