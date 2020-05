PÄEVAKÄPP ⟩ Inimesi pelgav Haiti vajaks hädasti kodu, kus kahejalgsed omaks võtta

See on ka põhjus, miks Haiti vajaks hädasti oma päriskodu, sest varjupaiga keskkonnas ei ole selline igapäevane sotsialiseerimine ning kontaktiloomine täiesti võimalik. Positiivsest poolest on Haiti väga suur teiste kasside sõber. Seetõttu on võiks see kaunis must panter sobida koju, kus on juba ees mõni teine tore kassikene. Selline keskkond aitaks Haitil inimestega veelgi kergemini harjuda.