Loomaarst vastab: miks kass lillepotist taimi välja kaevab?

Kassidele meeldib ikka taimi närida, samuti mullas kaevata, eriti kui nad on tubased. Mullatöödega tegelemine on kassi jaoks huvitav.

Kui mõtlete kõhulahtisuse teket, siis see on alati võimalik olenevalt mulla koostisest ja taimedest, mida kass närib. Esineda võib ka oksendamist. Mullast on teoreetiliselt võimalik saada bakteriaalseid või parasitaarnakkusi. Meelerahu huvides võiks üritada taimed paigutada nii, et kass neile ligi ei pääseks.