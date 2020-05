Loomakaitsjad koguvad allkirju haiuimekaubanduse keelustamiseks Euroopas

«Haiuimede äri põhineb raiskaval ja ebaeetilisel tegevusel, mille käigus lõigatakse hai küljest uim ja visatakse loom tihti elusalt tagasi ookeanisse. Kuna haiuimeid kasutatakse Aasia kultuuris traditsioonilises supis ja nende hind on turul kõrge, tegeletakse endiselt haiuimede lõikamisega ning Euroopa on maailma haiuimede turul üks suurimaid tegijaid,» vahendab MTÜ Loomus.

Igal aastal tapetakse 63 kuni 273 miljonit haid ja paljud hailiigid on maailmas järjest ohustatumad. Maailmas jahitakse haisid nende liha ja maksaõli pärast, kuid suurimaks ohuks on endiselt uimede lõikamine. Hai populatsiooni järsul vähenemisel kogu maailmas on tõsised tagajärjed, sest paljud haid on tippkiskjad, kes mängivad mere tervisliku ja toimiva ökosüsteemina hoidmises olulist rolli.