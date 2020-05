Miks peaks koer kala sööma?

Kala peetakse looduslikult üheks kõige suurema oomega-3 sisaldusega toiduaineks, mis aitab muuhulgas võidelda ka kehas tekkinud põletikega. Näiteks aitavad selle põletikuvastased omadused parandada looma naha seisundit, kuna kalaõlid toodavad vahaja struktuuriga ainet, mida kutsutakse naharasuks. See aine on vajalik selleks, et hoida nahka ja teisi kudesid niisutatu ja tervena. Kui annad oma lemmikule kala, paraneb tema naha seisukord ja ka karv muutub läikivamaks ja kohevaks. Peale selle aitab oomega-3 kaasa ka aju ja silmade arengule.

Seega võib öelda, et see on eluliselt tähtis rasvhape, mida saab kõige paremini kätte just kalast. Jah, ka juurviljadest saaks selle iseenesest kätte, kuid need sisaldavad alfa-linoleenhapet, mille koera organism peab kõigepealt sobilikuks muundama. Kuna koertel puuduvad ensüümid, mis suudaks seda tulemuslikult teha, on juurvilja baasil oomega-3 rasvhapped küsitava väärtusega.

Lisaks oomega-3 rasvhappele on kalas ka proteiini. Seda saab samuti erinevatest allikatest nagu näiteks munast ja lihast, aga kalaproteiini eeliseks on see, et selles on väga väike kogus küllastunud rasvhappeid ja suhkruid ning see on väga kergesti seeditav.

Samuti aitab kala parandada südame tervist ja liigeste liikuvust. Näiteks on kalas palju kõhre. Kui toit on ebakvaliteetne, loom on haige, vana või tema liigesed on saanud kahjustada, siis muutub kõhr hapramaks ja hõredaks. See võib põhjustada loomale valu ja luude hõõrdumisel põletikku. Kalas sisalduv kõhr aitab asendada juba kulunud kõhre.

Sobilik ka tundlikumale koerale

Nagu on inimestel allergiaid, võib ka loomadel esineda tundlikkust teatud toiduainete suhtes. Enamasti tekitavad seda teraviljad, piim ja veiseliha, aga samuti säilitus- ja värvained. Tavalised sümptomid on sel juhul sügelus, ekseem ning seedehäired. Kvaliteetne kalatoit on aga üldjuhul väga madala tundlikkusega toiduaine.

Hoidu luudest ja toorest kalast

Ise kala andes veendu, et selles pisikesi luid ei oleks. Need võivad loomale kurku kinni jääda ja hingamisraskusi põhjustada. Samuti tasuks eelnevalt kala läbi keeta, kuna toores kala võib loomale parasiite tekitada. Lihtsam on osta lemmikloomapoest spetsiaalset kala sisaldavat loomatoitu, kus on üldiselt juba kõik vajalik sinu lemmiku vajadusi arvestades õiges koguses olemas.