PILDID ⟩ Viljandimaal takerdus põdravasikas lambaaediku võrku

«Inimene, kes tegeleb lambakasvatusega, kuulis eile õhtul suurt hädakisa. Arvates, et keegi on lambaid rünnanud, läks ta aedikute juurde olukorda kontrollima ja leidis eest põdravasika, kes oli ennast lambaaediku võrku kinni rahmeldanud,» kirjutas Metsloomaühing sotsiaalmeediapostituses.

Metsloomaühing tuletab ka meelde, et taas on kätte jõudnud aeg, mil võib ootamatult leida põdravasikaid ja kitsetallesid. Kui emasloom poegimise protsessiga ühele poole saab, on ta kurnatud ja läheb toitu hankima, et võsukesele piima juurde toota. Seejärel tuleb ta tagasi oma vastsündinud poega toitma. «Neile mõlemale on parim, kui nad taas teineteist üles leiavad ja inimese sekkumist selline olukord ei vaja. Seda muidugi juhul, kui loomalaps vigastatud ei ole,» toonitavad loomapäästjad.