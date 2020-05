Saksamaa loomaaia asukad pääsesid ärasöömisest

Schleswig-Holsteini liidumaal asuva loomaaia direktor Verena Kaspari tunnistas ajalehele Die Welt, et loomaaia juhtkond pani kokku nimekirja loomadest, kes tuleb hukata ja teiste loomade toidulauale saata, kui olukord ei parane. Esimestena plaaniti surmata hirved ja kitsed, kelle korjuseid oleks kasutatud loomaaia ilveste, kotkaste ja jääkaru Vituse toitmiseks. Viimane on suurim omataoline Saksamaal.

Kaspari lisas, et mõningate loomade hukkamine teiste säästmise nimel on äärmuslik meetod ning see oleks käiku lastud vaid siis, kui juhtkond poleks suutnud mitte ühtegi muud lahendust välja mõelda. Olukord aga kriitiliseks ei läinud, sest Kaspari antud intervjuule reageerisid inimesed üle maailma. Üksteise võidu algatati petitsioone loomade kaitseks ning korjandusi neile toidu ostmiseks. Lisaks rahalistele toetustele saadi abi ka mitmetelt Saksamaa firmadelt — üks annetas loomaaiale põhupalle, teine hiiglasliku koguse porgandeid.