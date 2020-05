MÜSTEERIUM LAHENDATUD ⟩ Teadlased avastasid, kuidas koaalad vett saavad

2006. kuni 2019. aastani läbi viidud jälgimiste käigus avastati, et vihmasadude ajal asusid koaalad eukalüptipuude siledat koort lakkuma, et niiviisi vihmapiisku keelele püüda. Varasemalt arvati, et koaalad olid eluks vajaliku veehulga võimelised saama söödud eukalüptilehtedest, sest neid ei nähtud kunagi vett joomas.