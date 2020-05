NÄPUD MULDA ⟩ Tallinna loomaaed kutsub taas karvastele ja sulelistele kõrvitsaid kasvatama

Lisaks kõrvitsatele võib loomaaialoomadele kõrvitsapeo tarbeks kasvatada teisi hästisäilivaid köögivilju: patissone, kaalikaid ja peete. Kampaaniast osavõtt on iga aastaga suurenenud nii eraisikute, lasteaedade ja koolide kui seltside seas. Õpetajad ja kasvatajad on leidnud selles toreda ühistegevuse: koos pannakse seeme mulda, koos kastetakse, räägitakse bioloogiast ja sellest, kuidas kõrvits meie toidulauale jõuab.

Osalemiseks tuleb täita registreerisvorm ning kõik kõrvitsakasvatajad lisab loomaaed Eestimaa kaardile. Nii näeb, millises piirkonnas elavad kõige usinamad kõrvitsakasvatajad ning see võimaldab loomaaial paremini kullerfirma DPD Eesti abiga kõrvitsatransporti korraldada. Vormi ja kaardi leiad SIIT .

Suurele kõrvitsakasvatamisele ja kogumisele järgneb kõrvitsapidu, mis on loomaaia iga-aastane traditsioon suure kõrvitsakogumise lõpetamiseks. Päev rikastab loomaaialoomade toidulauda ja keskkonda ning pakub neile huvitava ja maitsva köögivilja näol põnevat uudistamist ja mängulist tegevust. Kõrvitsapeol serveeritakse loomadele toitu tavapärasest teistmoodi ning loomade reaktsioonid aedikusse pandud uue vilja osas pakuvad külastajatele põnevat vaatepilti. Loomade toitmist saadavad loomaaia töötajate kommentaarid.

Järgnevalt mõned näpunäited algajatele kõrvitsakasvatajatele:

1. Seemnete idandamiseks võid valida näiteks biolaguneva ettekasvatusnõu või kasutada ära juba kodus leiduvaid pakendeid (piimapakid, jäätisetopsid, plasttopsid, koogikarbid vmt).

2. Seemnete tähistamiseks sobivad väga hästi kasutatud jäätisepulgad, millele saab veekindla pliiatsiga sordinimetuse kirjutada.

3. Pane seemned ettekasvatusnõusse 3-4 cm sügavusele mulda. Ära unusta kastmist! Seemned vajavad idanemiseks parasjagu niiskust ja soojust ehk lase seemnetel idaneda 20 °C temperatuuri juures 6-7 päeva.

4. Enne väljaistutamist tuleks taimi soojadel päevadel õuetemperatuuriga harjutada. Peale istutamist võiks neile alguses ka õhtuks, samuti tuulise ilmaga katteloor peale panna, sest kõrvits on väga tuuletundlik.​

5.Kasvukohale istuta taimed veidi sügavamale, kuni idulehtedeni mulda. Õige istutuskauguse leiad seemnepakilt. Avamaale saab istutada taimed kui öökülmad on möödas, nii umbes juuni algul kui taimedel on juba nii 3-4 pärislehte. Kõrvitsad eelistavad kasvamiseks viljakat mulda, kõige paremini sobib kompostihunnik. Kasta kõrvitsaid, sest taimed ei talu põuda, aga ära kastmisega üle pinguta.

6. Kuna eri kõrvitsasorte on palju, tasub siiski neist iga puhul täpsemalt vaadata, millised tingimused on just tema kasvuks vajalikud